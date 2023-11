O "senhor Costa" demite-se, as redes sociais reagem

Outros usaram recentes estreias da televisão portuguesa - a nova versão da série 'Morangos com Açúcar' - para comentar o tema do dia.

Até as eternas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa aquando do anúncio da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa voltaram a surgir.

António Costa demitiu-se esta terça-feira, na sequência de buscas judiciais na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento.

A Procuradoria-Geral da República confirmou as detenções do chefe de gabinete do primeiro-ministro, Vítor Escária, do presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, de dois administradores da sociedade Start Campus, responsável pela criação de um megacentro de dados em Sines, e um consultor da empresa, que é também grande amigo de Costa.

A par dos cinco detidos, foram constituídos arguidos o ministro das Infraestruturas, João Galamba, e o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, todos no âmbito do inquérito dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) aos negócios do lítio em Montalegre e do hidrogénio verde em Sines.