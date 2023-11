O que diz a lei quando está em causa um procedimento criminal contra um membro do Governo?

Assim, sempre que é “movido um procedimento criminal contra um membro do Governo, a Assembleia da República é chamada a decidir se o membro do Governo deve ou não ser suspenso”, para que o processo judicial possa prosseguir.

O artigo 35.º da lei n.º 34/87, de 16 de Julho , define, especificamente, as “regras especiais aplicáveis a membro do Governo ” e prevê que a Assembleia da República possa ter intervenção.

A lei coloca uma ressalva: é necessário que o governante seja indiciado “definitivamente por despacho de pronúncia ou equivalente, salvo no caso de crime punível com pena maior”.

O primeiro-ministro, no entanto, tem um tratamento diferenciado dos restantes membros do Governo, pois “responde perante o Plenário do Tribunal da Relação de Lisboa, com recurso para o Supremo Tribunal de Justiça”.

Desta forma, o mandato de António Costa não pode ser suspenso pelos deputados.