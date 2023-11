Marcelo reitera que só fala na quinta-feira em passeio a pé por Belém

Marcelo Rebelo de Sousa reiterou aos jornalistas que só falará na quinta-feira ao país para indicar que decisão tomará sobre o futuro da governação do país, depois desta terça-feira o primeiro-ministro ter apresentado a demissão.

Seguido pelos jornalistas, enquanto seguia a pé pelas ruas de Belém, o Presidente da República apenas disse que "não há nada a dizer" até quinta-feira.

O primeiro-ministro apresentou esta terça-feira um pedido de demissão ao Presidente da República, que Marcelo aceitou, após ter sido noticiada a abertura de um processo-crime do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) que visa António Costa.

A informação foi confirmada pelo chefe de Governo numa antecipada declaração ao país, na qual disse estar totalmente disponível para colaborar com a Justiça.

O presidente do PSD, Luís Montenegro, diz que Portugal não pode perder mais tempo, depois da demissão do primeiro-ministro, António Costa, e defende a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições legislativas antecipadas.