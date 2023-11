"Manchado por corrupção". A demissão de António Costa na imprensa internacional

Portugal está em toda a imprensa internacional. A demissão de António Costa, "salpicado por um escândalo de corrupção", está a ser destacada por toda a Europa, e é notícia até na Índia. Um jornal diz que as ambições europeias de Costa caíram por terra "quase de certeza". Em Espanha, o El País destaca a história e explica que António Costa se demitiu por se ver envolvido “numa investigação relacionada com tráfico de influências, corrupção e prevaricação em projetos de energia”. O jornal conta ainda o filme de toda a manhã desta terça-feira, e diz que “a gravidade da crise institucional provocada pela operação se confirmou” com o encontro entre Marcelo Rebelo de Sousa e a Procuradora-Geral da República, Lucília Gago. Um tom seguido também pelo El Mundo e pelo ABC. A demissão de António Costa também merece destaque na França. O Le Monde fala em "manchas de um escândalo de corrupção" - assim como o Le Figaro - e sublinha a frase do primeiro-ministro demissionário durante a declaração ao país: "as funções de primeiro-ministro não são compatíveis com qualquer suspeição". Para o Libération, António Costa foi "abalado" por um "escândalo de corrupção". Ambições europeias de Costa acabam A nível europeu, o jornal Politico, que começou por dar nota que António Costa estava "em crise" após as buscas à residência oficial, em São Bento, coloca a notícia da demissão do líder do PS como a principal do dia. Para além disso, relembra o papel fulcral que Marcelo Rebelo de Sousa tem neste momento, e sublinha que uma investigação de 2021 já tinha levado ao cancelamento de uma exploração de lítio em Montalegre. O Politico conclui, ainda, que as ambições europeias de António Costa "quase de certeza" que ficam por aqui, abrindo o caminho para Charles Michel continuar como presidente do Conselho Europeu.

O caso político do dia em Portugal é o segundo destaque do The Guardian - apenas superado pelo conflito entre Israel e o Hamas, e os atuais acontecimentos na Faixa de Gaza. O jornal britânico lembra que Marcelo Rebelo de Sousa disse ao Governo para "se endireitar" após o escândalo deste ano em torno da TAP. Também a BBC coloca a demissão de António Costa entre as principais notícias do dia, e salienta que o índice PSI 20 caiu quase 3% após o anúncio. Essa consequência da atual instabilidade política também é sublinhada pela Bloomberg, que destaca a previsão de abrandamento da economia portuguesa e o rácio da dívida pública que, apesar da trajetória de melhoria, continua a exigir a atenção dos governos.

Já o Financial Times aponta Portugal fica sem primeiro-ministro "enquanto uma crise de corrupção explode". Do outro lado do Atlântico, a demissão de António Costa é interpretada pelo The New York Times como "inesperada". O Washington Post anota que o líder do Partido Socialista ficou com lágrimas nos olhos quando agradeceu à família o apoio.