Lítio, hidrogénio verde e um centro de dados. Os casos que derrubaram António Costa

No comunicado, a PGR apontou ainda "o conhecimento da invocação por suspeitos do nome e da autoridade do Primeiro-Ministro e da sua intervenção para desbloquear procedimentos no contexto suprarreferido". Essa parte da investigação cabe ao Supremo Tribunal de Justiça.

O primeiro-ministro, António Costa, demitiu-se esta terça-feira. A demissão foi precipitada por uma manhã marcada por buscas à residência oficial do primeiro-ministro, no Palácio de São Bento, assim como a vários ministérios e empresas. Foram realizadas mais de 40 buscas.

Que valores estão em causa?



Os quatro negócios em causa - do lítio, do hidrogénio verde e do data center em Sines - juntam valores consideravelmente elevados.

O acordo da concessão da mina do Romano, em Montalegre, tem um valor de 380 milhões de euros. Já o negócio da mina do Barroso, em Boticas, tem um plano de investimento de 260 milhões de euros.

Os valores sobem quando se chega ao consórcio de produção de hidrogénio verde. O H2Sines - que se desintegrou em menos de um ano - estava avaliado em 1,5 mil milhões de euros, e começou rapidamente a ser investigado pelo Ministério Público por suspeitas de favorecimento.

Já o data center da Start Campus, também em Sines, tem um valor ainda mais avultado. Quando o anunciou, António Costa declarou que o investimento poderia chegar a 3,5 mil milhões de euros.

O que aconteceu nos negócios do lítio?



As duas explorações de lítio, nas minas do Romano e do Barroso, foram aprovadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) com condicionantes e depois de muitas reviravoltas. O que está sob suspeita são as avaliações dos dois projetos.

O primeiro contrato assinado foi o da mina do Romano. A concessão de 50 anos à Lusorecursos Portugal Lithium foi aprovada pelo então secretário de Estado da Energia, João Galamba, e pelo ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. A empresa, no entanto, foi constituída apenas três dias antes.

O negócio começou logo a ser alvo de atenção, teve um contratempo na primeira avaliação de impacte ambiental, mas foi aprovado pela APA em setembro deste ano.