Governo vendeu data center de Sines como “maior investimento estrangeiro" desde a Autoeuropa

O Governo anunciou, em 2021, a instalação de um “mega datacenter” em Sines como o “maior investimento direto estrangeiro das últimas décadas”. Esta terça-feira, esse negócio, em conjunto com o do hidrogénio verde, levaram à detenção do chefe de gabinete do primeiro-ministro, à abertura de um inquérito a António Costa e à constituição de João Galamba como arguido.

O projeto, chamado Sines 4.0, foi anunciado pelo anterior governo de António Costa com pompa e circunstância, em abril de 2021. Na altura, o primeiro-ministro afirmou que o investimento poderia ascender a 3,5 mil milhões de euros, assim como criar 1.200 empregos qualificados até 2025.

António Costa foi então a Sines declarar que o concelho poderia ser “um campeão da produção de hidrogénio verde em toda a Europa”. Eurico Brilhante Dias, então secretário de Estado da Internacionalização, destacou o projeto como “o maior investimento estrangeiro captado pelo país desde a Autoeuropa”.

Este “Hyperscale Data Centre” é um investimento da Start Campus - uma detida pelos norte-americanos da Davidson Kempner Capital Management LP (Davidson Kempner) e pelos britânicos da Pioneer Point Partners.

O objetivo anunciado do projeto, declarado de interesse nacional, era combinar “as necessidades da nova era da transição digital com a posição geográfica única de Portugal e de Sines, contribuindo significativamente para a transição energética de Portugal”.