Demissão de Costa. PAN quer ouvir possíveis soluções de Marcelo

A porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, apontou esta terça-feira que vai aguardar para ouvir quais são as possíveis soluções do Presidente da República e anunciou que irá reunir a Comissão Política Nacional do partido, criticando o facto da Procuradoria-Geral da República ter feito apenas um comunicado.

"O PAN vai aguardar a chamada do senhor Presidente da República para ouvir o que Marcelo Rebelo de Sousa tem a dizer aos partidos (...) e vamos também aguardar pelo Conselho de Estado. Mas todas as forças políticas e todas as instituições têm o dever de pôr o superior interesse do país e das pessoas à frente dos interesses e das querelas políticas", afirmou, em declarações na Assembleia da República, após o anúncio da demissão do primeiro-ministro.

"Por muito que possamos meter em cima da mesa a ideia que um futuro governo possa não querer governar um orçamento que não é seu, este orçamento tem de ser um orçamento dos portugueses, e não um orçamento de qualquer força política", acrescentou Inês Sousa Real.

A líder do PAN indicou ainda que o partido quer ouvir especificamente "as soluções que Marcelo Rebelo de Sousa possa ter em cima da mesa além da possibilidade de dissolução da Assembleia da República".

A porta-voz indicou que o PAN vai reunir a Comissão Política Nacional para "tomar uma decisão consolidada" sobre o tema, após ouvir o chefe de Estado, e sustentou que "os portugueses não querem instabilidade política".

Inês de Sousa Real disse não querer o país a funcionar "em duodécimos" nem "com o PRR por executar" e apelou a "uma ponderação" por parte do Presidente da República.

Assinalando que está a decorrer no parlamento a discussão do Orçamento do Estado para o próximo ano, Inês de Sousa Real lamentou a existência de uma "crise política com esta dimensão".