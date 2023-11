Costa fala às 14h após segunda reunião com Marcelo em Belém

A segunda reunião do primeiro-ministro com o Presidente da República no Palácio de Belém termimou esta terça-feira, ao final de 12 minutos. Para as 14h são esperadas declarações oficiais de António Costa.

Numa curta nota enviada às redações, o gabinete do primeiro-ministro informa que este fará uma declaração às 14h a partir da residência oficial em São Bento.

O encontro teve lugar depois de a Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, ter estado reunida com Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém, na sequência das várias buscas ordenadas pelo Ministério Público esta manhã.

Em comunicado enviado às redações, no rescaldo dessas buscas, a Procuradoria-Geral da República (PGR) informou que o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) vai abrir um inquérito ao primeiro-ministro, António Costa, no âmbito de uma investigação relacionada com os negócios do lítio (em Boticas e Montalegre) e do hidrogénio verde e a instalação de um "data center" em Sines.

No mesmo comunicado, a PGR explica que surgiram suspeitas “do nome e da autoridade do primeiro-ministro e da sua intervenção para desbloquear procedimentos no contexto suprarreferido”.

Costa dirigiu-se a Belém para se reunir com Marcelo num primeiro momento, tendo voltado a encontrar-se com o Presidente da República já depois da notícia de que vai ser investigado pelo STJ.

[atualizado às 13h26]