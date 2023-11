PAN pede ao Governo que "não se feche na sua maioria absoluta"

A porta-voz do PAN pediu esta segunda-feira ao Governo do PS que "não se feche na sua maioria absoluta" e negoceie o Orçamento do Estado na especialidade com a oposição em matérias como habitação e impostos.

Inês de Sousa Real falava no Palácio de Belém, em Lisboa, depois de uma reunião de uma delegação do PAN com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que começou hoje a ouvir os partidos com parlamentar sobre o Orçamento do Estado para 2024.

A porta-voz e deputada única do PAN, que se absteve na votação do Orçamento na generalidade, disse que "o ónus neste momento está do lado do Governo" e deixou um apelo: "Que o Governo não se feche na sua maioria absoluta e que seja de facto dialogante com as forças da oposição".

Segundo Inês de Sousa Real, são necessárias alterações ao Orçamento para fazer face à "crise habitacional", o que implica "pôr a banca a ajudar também os portugueses".

A deputada do PAN reivindica também medidas de "transição energética e climática" para que haja uma "fiscalidade verde, que efetivamente atinja as empresas que mais lucram e que mais poluem".

"Neste momento está tudo em aberto, o sentido de voto na votação final global. E o Governo terá de ir ao encontro destas medidas", acrescentou.

Inês de Sousa Real estava acompanhada pelos dirigentes do PAN Tânia Mesquita e António Morgado Valente.

A proposta de Orçamento para o próximo ano foi aprovada na generalidade na terça-feira passada, com votos a favor da maioria absoluta do PS, abstenções dos deputados únicos do PAN e do Livre e votos contra de PSD, Chega, IL, BE e PCP.

A votação final global será em 29 de novembro, após a discussão na especialidade.