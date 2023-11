Ministro da Economia admite recuperar só uma parte dos 160 milhões injetados na Efacec

Perante as críticas do PSD, o ministro da Economia disse que a comissão europeia deu o aval a este negócio e à injeção de mais cerca de 160 milhões de euros.

O PSD questionou ainda o ministro sobre a escolha do fundo alemão mutares para comprar a EFACE e António Costa Silva respondeu que foi a empresa que ofereceu melhores condições e que garantiu o centro de decisão em Portugal.

“A Mutares valoriza muito a força de trabalho da Efacec, sobretudo a sua engenharia e tem planos para reforçar, ao nível dos engenheiros, e deu garantias de que vai preservar a força de trabalho e que vai preservar o centro de decisão e o Centro de competências em Portugal” referiu o ministro da Economia.

As explicações do ministro da Economia foram dadas na audição sobre o Orçamento do Estado. O deputado do Chega Filipe Melo criticou a operação e revelou que o Chega vai pedir uma comissão de inquérito à venda da Efacec.

No requerimento que já deu entrada na mesa da assembleia da república, os deputados do chega pedem um inquérito parlamentar para “ averiguar a atuação do Estado português no que concerne à forma e conteúdo como tem decorrido o processo de privatização da empresa, que levou ao acordo agora firmado com a Mutares” l^-se no requerimento.

IL denuncia alegada indemnização de 400 mil euros

No dia em que o Chega entregou na Assembleia da República um requerimento para a criação de uma comissão de inquérito à venda da Efacec, a Iniciativa Liberal (IL) revela um caso parecido com a indemnização paga a Alexandra Reis quando saiu da TAP.

O deputado Carlos Guimarães Pinto questionou o ministro da Economia sobre uma alegada indemnização paga a um antigo administrador da Efacec, José Manuel Almeida de Sousa, aquando da sua saída da empresa, no valor de 400 mil euros.

“Esta saída tem particular importância, porque foi paga com dinheiros públicos. Algumas pessoas lembram a associação daquilo que deu azo à Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. As informações que temos é que a saída deste administrador resultou numa indemnização muito próxima desse valor, perto de 400 mil euros”, disse Carlos Guimarães Pinto.

O deputado liberal perguntou ao ministro se tinha informação sobre este caso. Na resposta, António Costa Silva garantiu que desconhece.

[atualizado às 17h11]