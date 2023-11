Ministro da Economia admite recuperar só uma parte dos 160 milhões injetados na Efacec

O ministro da Economia garantiu esta segunda-feira aos deputados que o Estado português pode recuperar apenas uma parte dos 160 milhões de euros que injetou na Efacec.

Questionado pelo PSD sobre a venda da empresa ao fundo alemão Mutares, António Costa Silva explicou que esta é uma empresa nacional que justifica o esforço que o Estado tem feito e espera que “uma coligação negativa” não trave o processo.

“Seria uma pena se, por diferentes coligações negativas, este negócio não fosse à frente e não se desse a oportunidade de recuperação da Efacec. É uma grande empresa nacional que justifica este esforço”, referiu o ministro da Economia e do Mar.

Questionado pelo PSD, o ministro da economia justificou a venda e disse acreditar que o Estado pode recuperar parte dos 160 milhões que vai injetar na Efacec.

“A partir de agora, o valor criado e recuperado da Efacec vai ser partilhado 2/3 para o Estado português, 1/3 para a Mutares. Significa isto que vamos recuperar todo o investimento que o Estado fez? Não, não afirmarei isso. Podemos recuperar uma parte, porque este contrato não é um depósito a prazo, é um mecanismo que está sujeito à capacidade de recuperação do valor da empresa, mas acredito profundamente que nós vamos conseguir recuperar esse valor e vamos muito provavelmente chegar a uma situação estável para o futuro” respondeu o ministro da economia ao deputado social-democrata Jorge Mendes.

Perante as críticas do PSD, o ministro da economia disse que a comissão europeia deu o aval a este negócio e à injeção de mais cerca de 160 milhões de euros.

“Este valor foi desenvolvido e desenhado exatamente para fazer face a esta reestruturação financeira e é um investimento que vamos fazer na Efacec para o futuro. Porque ele está salvaguardado pelos testes de operador de mercado, que foram validados pela Comissão Europeia. A Carta da Comissão Europeia diz que qualquer operador de mercado que estivesse na situação do Estado português optaria pela solução que o Estado português optou para a Efacec” referiu António Costa Silva.

O ministro da economia explicou depois porque é que o estado decidiu há 3 anos nacionalizar a empresa e porque colocou na Efacec 200 milhões de euros. O ministro referiu a importância da empresa para a economia do país e essencialmente para a região norte e explicou que o Estado arrecadou mais de 100 milhões euros em IRS e poupou cerca de 25 milhões em subsídio de desemprego, ao não deixar a empresa falir.

O PSD questionou ainda o ministro sobre a escolha do fundo alemão mutares para comprar a EFACE e António Costa Silva respondeu que foi a empresa que ofereceu melhores condições e que garantiu o centro de decisão em Portugal.

“A Mutares valoriza muito a força de trabalho da Efacec, sobretudo a sua engenharia e tem planos para reforçar, ao nível dos engenheiros, e deu garantias de que vai preservar a força de trabalho e que vai preservar o centro de decisão e o Centro de competências em Portugal” referiu o ministro da economia.

As explicações do ministro da economia foram dadas na audição sobre o Orçamento do Estado. O deputado do Chega Filipe Melo criticou a operação e revelou que o Chega vai pedir uma comissão de inquérito à venda da Efacec.

No requerimento que já deu entrada na mesa da assembleia da república, os deputados do chega pedem um inquérito parlamentar para “ averiguar a atuação do Estado português no que concerne à forma e conteúdo como tem decorrido o processo de privatização da empresa, que levou ao acordo agora firmado com a Mutares” l^-se no requerimento.