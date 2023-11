Livre propõe grupo de trabalho para reconhecer Palestina como Estado

O Livre propôs esta segunda-feira a criação de um grupo de trabalho junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros para a avaliação do reconhecimento da Palestina como Estado independente.

Após a audiência com o Presidente da República, acerca da proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2024, Rui Tavares defendeu que a solução só poderá ser uma realidade com a pressão da comunidade internacional.

“Essa tática de tentar impedir a solução de dois Estados através de factos consumados no terreno não funciona se a comunidade internacional não der passos concretos para o reconhecimento da Palestina”, afirmou o líder do Livre, revelando a proposta para a criação de um grupo de trabalho sobre a questão.

Rui Tavares defende ainda que o tema faça parte da agenda do Conselho Europeu e que se cumpra uma resolução de 2014 da Assembleia da República, para que Portugal se junte a países como a Suécia, que já reconhece a Palestina como Estado independente.