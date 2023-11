Reforço do suplemento da condição militar terá efeitos retroativos a janeiro

A ministra da Defesa anunciou esta sexta-feira que o reforço da componente fixa do suplemento da condição militar, cujo aumento é de 70 euros, terá retroativos a janeiro de 2023, antecipando um “aumento histórico” das remunerações militares em 2024.

“Esse reforço do suplemento vai ter retroativos a janeiro de 2023. Ou seja, não é apenas para o próximo ano, vai ter retroativos a janeiro de 2023. Estamos a adicionar trabalho ao trabalho legislativo necessário para concretizar esta medida”, disse Helena Carreiras na audição nas comissões de Orçamento e Finanças e de Defesa Nacional, no âmbito da discussão da proposta do Orçamento do Estado para 2024.

A governante respondia ao deputado socialista Diogo Leão, referindo-se ao aumento já anunciado da componente fixa do suplemento da condição militar, que passará de 30 para 100 euros mensais.

Helena Carreiras acrescentou que o aumento da componente fixa do suplemento da condição militar está “avaliado em mais de 30 milhões de euros, estimativa anual”.

Na sua intervenção inicial, a ministra reiterou o compromisso do Governo com o “recrutamento e a retenção de efetivos” – uma das maiores dificuldades desta área de soberania – “bem como com a valorização da carreira militar”.

A governante salientou que “o valor de despesas com pessoal no Orçamento para 2024 não reflete, ainda, o aumento dos salários na Administração Pública, que está a ser trabalhado no seio do Governo, e que terá um impacto positivo para militares e civis da Defesa Nacional, sobretudo nas remunerações mais baixas”.

Helena Carreiras realçou que “a acrescer às atualizações salariais, o orçamento da Defesa irá ser reforçado com o valor correspondente ao aumento” já anunciado da componente fixa do suplemento de condição militar, que passa de 30 para 100 euros mensais.

“Com a revisão da Base Remuneratória da Administração Pública com incidência direta, também no aumento da componente variável, aos postos mais baixos da hierarquia militar poderão ser atribuídos aumentos salariais superiores a 130 euros mensais”, afirmou.