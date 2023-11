Ministra não demitiu secretário-geral arguido porque "lei não permite"

A ministra da Defesa, Helena Carreiras, garante que não afastou o atual secretário-geral da Defesa, João Ribeiro, porque "a lei não o permite".

Ouvida esta sexta-feira no Parlamento, onde esteve a defender o Orçamento do Estado para 2024, a titular da pasta da Defesa argumenta que não havia razões para exonerar o alto funcionário.

Em causa está o envolvimento do atual secretário-geral do ministério da Defesa Nacional, João Ribeiro, no caso que orbita em torno da derrapagem dos custos do Hospital Militar de Belém. O alto dirigente é suspeito de abuso de poder e falsidade informática.

"Não lhe foram suspensas as funções pelo Ministério Público, não recebi nenhuma informação com indícios que me permitissem estabelecer sequer um processo disciplinar, muito menos afastar alguém porque a lei não o permite", argumenta Helena Carreiras.

Em resposta ao deputado do Chega, Pedro Pinto, a ministra da Defesa rejeita que esteja a "compactuar com a corrupção" e garante que tem feito tudo para evitar que novos casos como o processo Tempestade Perfeita.

O deputado do Chega disse que confrontou a ministra com este caso nesta ocasião porque o PS não permitiu que Helena Carreiras fosse ouvida sobre este tema na Assembleia da República.