Dirigentes do PS criticam palavras de Marcelo ao representante da Palestina em Portugal

Dois membros do Secretariado Nacional do PS, Porfírio e Silva e Isabel Moreira, criticaram as palavras que o Presidente da República dirigiu esta sexta-feira ao representante da Palestina em Portugal, considerando que não pode confundir palestinianos e Hamas.

"Parece que o Presidente da República terá dito ao representante da Palestina em Portugal que desta vez foram alguns de vocês que começaram. Será que o Presidente da República também confunde o Hamas com os palestinianos?", perguntou Porfírio Silva, membro da direção e vice-presidente da bancada do PS, na rede social X (antigo Twitter). Porfírio Silva questiona depois "se não seria razoável exigir" a Marcelo Rebelo de Sousa, "no mínimo", que "não confunda o Hamas e a Autoridade Palestiniana". Durante uma visita ao Bazar Diplomático, no Centro de Congressos de Lisboa, esta manhã, Marcelo Rebelo de Sousa disse ao chefe da missão diplomática da Palestina em Portugal que alguns palestinianos "não deviam ter começado" esta guerra com Israel e aconselhou-os a serem moderados e pacíficos. Quando Nabil Abuznaid invocou "a ocupação de 56 anos", o chefe de Estado respondeu: "Eu sei, mas não deviam ter começado". Isabel Moreira, deputada, constitucionalista e também membro do Secretariado Nacional do PS, criticou igualmente as palavras do Presidente da República para o representante da Palestina em Portugal. "Não deviam ter começado? Quem? Confunde palestinianos com o Hamas e diz agora têm de ser moderados (os palestinianos, vítimas do Hamas, desde logo)", referiu, numa mensagem que publicou na rede social X. A dirigente do PS acrescentou: "Crimes de guerra todos os dias praticados pelo Estado ocupante (Israel ) e o Presidente da República diz isto? Não em meu nome".