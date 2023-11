Governo defende negócio de venda da Efacec

Perante as críticas da oposição, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, defende a venda da Efacec e diz que "todas as decisões do Governo são escrutináveis".

“O Ministério da Economia e das Finanças tiveram oportunidade, ontem, de fazer uma conferência de imprensa e eu não tenho nada a acrescentar, a não ser que todas as decisões do Governo são escrutináveis, quer pela comunicação social quer pelos órgãos próprios“, declarou Mariana Vieira da Silva, esta quinta-feira, no final do Conselho de Ministros.

A ministra da Presidência considera que a venda da Efacec a um fundo alemão foi a melhor decisão.

“O Governo tomou aquela que considerou ser a melhor decisão sobre esta matéria, tendo em conta a importância estratégica que a empresa tem”, sublinhou Mariana Vieira da Silva.

A Iniciativa Liberal (IL) avançou esta quinta-feira com um pedido de comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da Efacec, na sequência do negócio da venda da empresa a um fundo alemão.

A IL decide avançar com o inquérito após o Governo anunciar a venda da Efacec à Mutares. O Estado vai injetar mais 160 milhões de euros na empresa, além dos 200 milhões de euros já gastos, 10 milhões de euros por cada mês, desde abril de 2022.