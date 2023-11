Chega vai tentar suspender venda da Efacec com providência cautelar

O presidente do Chega anunciou esta quinta-feira que o partido vai propor a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito à venda da Efacec e tentar suspender o negócio através de uma providência cautelar.

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, André Ventura apelou ao PS para que viabilize a comissão de inquérito "em nome do interesse nacional".

O anúncio foi feito algumas horas depois de a Iniciativa Liberal ter feito o mesmo e de o presidente do PSD ter admitido avançar com uma proposta semelhante se o Governo não esclarecer todos os detalhes do negócio da venda, que considerou ruinoso.

André Ventura, que também classificou o negócio como ruinoso, acusou o Governo de mentir e considerou que a "venda mais não é do que um artifício para esconder a ineficácia" do executivo.