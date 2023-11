André Ventura pede “cartão vermelho” para ministro da Saúde

Depois de uma audiência em Belém, o líder do Chega pede a demissão do ministro da Saúde.

André Ventura considera essencial a demissão do ministro Manuel Pizarro face "ao caos que se vive na saúde", tendo pedido ao chefe de Estado que mostre "um cartão vermelho".

Segundo Ventura, o Presidente da República partilha a ideia de que a situação se "está a agravar de forma significativa e que o Governo, pelo menos até agora, não tem qualquer tipo de solução".

"Não se consegue chegar a consenso em temas como as horas extraordinárias, a carreira dos médicos, a dedicação plena ou a rotatividade dos serviços. Isto demonstra uma grande incompetência deste ministro da Saúde. Transmitimos ao Presidente da República que, honestamente, só ele pode mostrar esse cartão vermelho. O parlamento já o fez", assinalou, numa alusão às moções de censura ao Governo apresentadas pelo Chega.

Perante os jornalistas, André Ventura considerou ainda que o Governo, na terça-feira, na sessão de encerramento do debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2024, "fez uma provocação inadmissível ao Presidente da República e ao parlamento português, escolhendo para o discurso final o ministro [das Infraestruturas] João Galamba".

"É uma provocação desnecessária, evidente e direta. Estamos perante um ato político absolutamente desnecessário, provocador e até baixo por parte do Governo socialista, quando todos sabemos o que aconteceu entre o Presidente da República e o ministro Galamba. Todos sabemos que João Galamba já não devia ser ministro da República", declarou.

Além das questões relacionadas com João Galamba e com Manuel Pizarro, o presidente do Chega disse também que o seu partido vai chamar com caráter de urgência ao parlamento o ministro da Economia, António Costa Silva, exigindo saber que negócio foi feito com a venda da Efacec, "quando o Estado ainda vai colocar mais 160 milhões de euros".