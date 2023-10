Ventura diz que Costa quer competir com o Botswana e Camarões

O presidente do Chega, André Ventura acusa o primeiro-ministro de querer competir com países como o Botswana ou com os Camarões no crescimento do país, e rejeita que Portugal esteja a convergir com a Europa.

Durante a apresentação do Orçamento do Estado para o próximo ano, que conta com a presença de todo o Governo (incluindo António Costa), o líder do Chega lamentou a falta de ambição deste executivo: "Eu queria era estar a competir com a Alemanha".

Numa intervenção inflamada, André Ventura passou pelo processo de venda da TAP e mencionou o veto presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o tema. Em relação aos impostos, o deputado do Chega considera que o Governo tem usado sempre o mesmo "truque", onde tira e depois dá.

"Este OE é a maior vigarice fiscal", defendeu, referindo-se à redução do IRS, que contrasta com a subida dos impostos indiretos como o IUC.