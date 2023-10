PSD diz que Orçamento do Estado tem quatro pecados capitais

O líder da bancada parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, que falou imediatamente depois do primeiro-ministro, no debate do Orçamento do Estado, não quis deixar António Costa sem resposta sobre o aumento de pensões.

“O PSD quando chega ao Governo, infelizmente, tem de aumentar impostos por causa da herança que os senhores deixam”, disse o líder parlamentar social-democrata.

Nesta primeira intervenção Joaquim Miranda Sarmento não falou do polémico aumento do Imposto Único de Circulação (IUC) no próximo ano, e preferiu centrar as críticas à proposta do Governo nos quatro pecados capitais deste Orçamento do Estado.

"Mais impostos e piores serviços públicos"



O primeiro pecado capital é a falta de crescimento económico, o segundo é o aumento da carga fiscal. Joaquim Miranda Sarmento explica que desde que António Costa é primeiro-ministro a carga fiscal aumentou 3%.

“A carga fiscal subiu 3% e foi, sobretudo, no aumento dos impostos. Os portugueses pagaram cada vez mais impostos e piores serviços públicos”, referiu o líder parlamentar do PSD.

Miranda Sarmento aponta como terceiro pecado o investimento público que não é executado. “Faz sempre um truque, promete muito e depois executa poucochinho” referiu.

O quarto pecado capital são os serviços públicos, com o líder parlamentar do PSD a destacar a situação na saúde.

“Ouvi-o dizer uma coisa extraordinária este fim de semana, que a saúde é um problema de gestão. Aleluia, não é um problema de recursos financeiros, é de gestão", disse.

Na resposta, António Costa regressou ao tema das pensões e lembrou que, há um ano, o líder do PSD tinha cartazes onde falava num corte de mil milhões de euros nas pensões e isso nunca se concretizou. O primeiro-ministro sublinhou também o facto de o líder parlamentar do PSD não ter referido o aumento do IUC no próximo ano.

"Registo que aprendeu a não voltar a faltar a verdade e, portanto, ficou calado sobre o IUC e por isso não repetiu as aleivosias de que o IUC vai aumentar mil por cento para os contribuintes”, respondeu o primeiro-ministro ao deputado do PSD.