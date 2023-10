Eurico Brilhante Dias. "Há riscos, mas teremos saldo positivo em 2024"

O PS garante que a incerteza motivada pela conjuntura geopolítica internacional não vai pôr em causa a recuperação de rendimentos, nem o saldo positivo das contas nacionais.

A poucas horas do início da discussão na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2024, o líder parlamentar socialista responde aos receios manifestados, na última semana, pelo Conselho das Finanças, que alertava para riscos e para a não concretização de algumas das medidas e das previsões inscritas na proposta do Governo.

Em particular, o Conselho das Finanças Públicas admite que o excedente de 0,2% do PIB pode, no limite, não se concretizar.