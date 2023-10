Costa a cobrar impostos "é um amor para a vida toda", diz Montenegro

O líder do PSD que, desta vez não está no Parlamento a assistir do gabinete ao debate do Orçamento do Estado, respondeu ao primeiro-ministro através da rede social X.

Luís Montenegro diz que “nem foi um amor de verão nem está enterrada a nossa proposta fiscal. Isso é retórica da treta! Já António Costa e a obsessão de bater recordes a cobrar impostos 'é um amor para a vida toda'".

O líder do PSD respondia ao primeiro-ministro, que na intervenção inicial no debate em plenário do Orçamento do Estado acusou o PSD de se lembrar apenas de baixar o IRS no verão passado.

"O PPD-PSD assumiu essa proposta como se assumem os amores de Verão: enterram-se na areia. Foi tão fugaz este interesse do PSD que rapidamente se tornou em desinteresse e hoje já nem falam do IRS", ironizou o primeiro-ministro.

"Ao contrário dos amores de Verão, o nosso compromisso com a política fiscal de valorização dos rendimentos não é um estado de ânimo", defende António Costa.

"É uma política consistente e coerente, que prosseguimos desde 2016 e a que daremos continuidade até ao final da legislatura", prometeu o primeiro-ministro.