A ministra da Defesa disse hoje que Portugal está a "participar no grande esforço da diplomacia" para "mitigar as consequências terríveis" da guerra entre Israel e o Hamas, apelando a libertação dos reféns e à entrega de ajuda humanitária.

"O papel de Portugal é aquele que tem sido definido pelo Governo. Participar no grande esforço da diplomacia no sentido de mitigar as consequências terríveis deste conflito, chamando à atenção e alertando para a necessidade de respeitar os civis, de distinguir os civis dos terroristas, do Hamas, neste caso", afirmou Helena Carreiras.

A ministra da Defesa, que falava aos jornalistas em Viana do Castelo, à margem da cerimónia militar do Dia do Exército, apelou à libertação, pelo grupo islamita palestiniano Hamas, dos reféns israelitas, e à entrega de ajuda humanitária em Gaza, para "evitar a escalada do conflito".

"Há um conjunto de coisas que podemos e devemos fazer, em articulação com os nossos parceiros internacionais", adiantou, admitindo não ser uma missão "fácil".

"Estamos a enfrentar um conflito que terá impactos muito variados e profundos. Não podemos é deixar de fazer o que sentirmos que é possível fazer. Esta é a posição que o Governo português tem assumido para mitigar e proteger os civis, que é o grande objetivo neste momento", referiu.