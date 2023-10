Líder da IL anuncia intenção de baixar IUC dois euros por mês

A Iniciativa Liberal vai propor uma redução de dois euros por mês, até a um máximo de 25 euros anual, do Imposto Único de Circulação (IUC), até que seja concretizada a sua extinção, anunciou este sábado o seu líder.

"Proporemos não apenas a revogação do aumento do IUC para as viaturas anteriores a 2007, mas proporemos também a diminuição do IUC até a um máximo de 25 euros em cada ano até à extinção total. Sr. ministro [das Finanças], Fernando Medina, são só dois euros por mês nos próximos anos", revelou Rui Rocha, durante o 3.º Encontro Nacional de Núcleos do partido, no Porto.

Defendendo que o aumento do IUC previsto para as viaturas anteriores a 2007 na proposta de Orçamento do Estado para 2024 é "crueldade fiscal", Rui Rocha salientou que o partido não compactua com essa medida, reforçando que "as garantias de [Fernando] Medina valem muito pouco".

"Fernando Medina afirmou que eram só dois euros por mês, eram só dois euros a subida do IUC, sou sensível a esse argumento, de facto, são dois euros por mês, mas, sr. primeiro-ministro e sr. ministro das Finanças, se são apenas dois euros por mês para subir, também são apenas dois euros por mês para baixar", acrescentou.

Num encontro dedicado às eleições autárquicas de 2025, Rui Rocha anunciou a estratégia da IL, assente em quatro eixos, no âmbito da discussão do Orçamento de Estado de 2024.

Num desses eixos, intitulado 'Iniciativa Liberal resolve', será apresentado "um conjunto vasto de questões, a grande maioria problemas criados pela governação socialista", acrescentou.

Na terça-feira, em declarações aos jornalistas no parlamento, o presidente da IL anunciou que o partido iria propor no processo orçamental a revogação do aumento do Imposto Único de Circulação (IUC), dizendo também desconfiar das garantias do Ministério das Finanças de que haverá um limite de subida anual de 25 euros.