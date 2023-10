IL diz que escolha de candidato da IL às europeias ainda decorre

O líder da Iniciativa Liberal assegurou hoje que o processo interno para a escolha do cabeça de lista às eleições europeias de 2024 ainda decorre, limitando-se a registar a "disponibilidade demonstrada" por João Cotrim de Figueiredo . .

"Temos um processo interno que está a decorrer e que concluirá, seguramente, com a apresentação de um excelente candidato", afirmou aos jornalistas Rui Rocha, à margem do 3.º Encontro Nacional de Núcleos do partido, no Porto. .

Na sexta-feira, em entrevista ao Observador, João Cotrim de Figueiredo afirmou que faltava apenas formalizar a sua candidatura como cabeça de lista da Iniciativa Liberal às próximas europeias. .

Questionado se seria João Cotrim de Figueiredo o candidato da IL às europeias de 2024, Rui Rocha destacou a "disponibilidade demonstrada" por João Cotrim de Figueiredo para "estar ao serviço do partido", mas assegurou que os liberais ainda estão a deliberar sobre a matéria.

"Estamos a ouvir o partido e oportunamente teremos excelentes notícias para os liberais, com um excelente cabeça de lista, mas temos de manter todo este caminho que é fundamental para que, cumpridos todos os processo, tenhamos um excelente candidato para apresentar", disse. .

E acrescentou, "vamos aguardar a conclusão do processo, o partido está a pronunciar-se, haveremos de comunicar esse cabeça de lista num momento oportuno". .