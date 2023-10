"Tenho muita pena". Costa admite que vai falhar meta de 26 mil casas em 2024

No regresso dos debates quinzenais, a líder do BE, Mariana Mortágua, focou grande parte da sua intervenção na situação da saúde, mas também na habitação, questionando o chefe do executivo, António Costa, sobre a promessa de novas casas que estariam prontas em abril de 2024, quando passam 50 anos da Revolução dos Cravos.

O primeiro-ministro admitiu esta quarta-feira que não vai cumprir a meta das 26 mil casas para famílias carenciadas nos 50 anos do 25 de Abril. A líder do BE considera que o Governo "deve ser responsabilizado" por falhar promessas.

"Pelo meio tivemos dois anos de paralisação do país em geral com o período da pandemia", justificou.

O primeiro-ministro referiu que no primeiro levantamento na estratégia nacional de habitação, "os municípios identificaram 26 mil fogos como sendo a situação de carência", mas mais tarde "quando foram alteradas as regras de financiamento, houve um novo levantamento que ampliou de 26 mil para cerca de 60 mil fogos".

Acrescentando que "provavelmente nos próximos três anos vão ser construídas mais camas em resorts de luxo em Grândola do que camas a custos acessíveis em todo o país", a líder do BE afirmou que foi o "Governo que se condenou a si próprio a uma política de remendos sobre habitação" quando não resolveu a crise no setor.

Em março, num debate também no parlamento e em resposta à então líder do BE, Catarina Martins, António Costa tinha afirmado que, apesar do atraso devido aos dois anos da pandemia, não desistia da meta de ter 26 mil casas condignas para famílias carenciadas em abril de 2024.

"É verdade que os dois anos da pandemia atrasaram a execução do programa dos 26 mil fogos, mas a nossa convicção é que, entre a operação de construção e as medidas intercalares que nos propomos - designadamente o de arrendar para subarrendar - não é uma meta de que devamos desde já desistir e que nos devemos continuar a bater para estar tão próximo quanto possível", disse então António Costa.