Presidente da República prossegue visita de Estado de três dias à Bélgica

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, prossegue, esta quarta-feira, a sua visita de Estado de três dias à Bélgica, com um dia dividido entre Namur, na região da Valónia, e Bruxelas.

O chefe de Estado chegou à Bélgica na segunda-feira, dia em que houve um ataque armado na capital belga em que morreram duas pessoas, que motivou algumas adaptações no programa do primeiro dia da sua visita de Estado, terça-feira.

O programa desta quarta-feira, sem alterações, começa com uma visita à Universidade de Namur, seguida de um almoço no Palácio do Governador desta província, na região da Valónia.

De tarde, Marcelo Rebelo de Sousa irá à Universidade Livre de Bruxelas, reencontrando-se ao fim do dia com os reis Philippe e Mathilde num concerto de fado, nos Museus Reais de Belas Artes da Bélgica, retribuição do banquete que lhe ofereceram na terça-feira.

Na terça-feira, além dos reis dos belgas, o Presidente da República teve encontros também com representantes das duas câmaras do Parlamento Federal e com o presidente da Câmara Municipal de Bruxelas. Devido à situação de segurança interna, a reunião com o primeiro-ministro belga foi cancelada.