PSD vota contra o Orçamento do Estado para 2024

Luís Montenegro anunciou aos deputados que a comissão permanente do PSD, que reuniu ontemá tarde, decidiu que o PSD vai votar contra o Orçamento do Estado para 2024. A proposta do governo é votada no dia 31 de outubro na generalidade.

No discurso de encerramento das jornadas que têm como lema" Um programa de emergência social para a classe média" , Luis Montenegro criticou o governo que apenas reduz o IRS para rendimentos até ao quinto escalão considerando, o líder do PSD, que para o governo a " classe média é quem ganha 950 euros para baixo". O líder do PSD considerou ainda que "um democrata tem de sentir vergonha quando as famílias tem rendimentos tão baixos" disse.