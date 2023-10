Líder do PSD diz que não “é futuro” ter contas certas à custa do sofrimento das pessoas

O líder do PSD anunciou esta tarde aos deputados que o partido vai votar contra a proposta do Governo, que considera estar cheia de “ilusões” e que é uma “aparência”. Luís Montenegro apresentou cinco razões para o sentido de voto e disse que o PSD não se pode deixar levar “pelo canto da sereia” das contas certas, porque isso não pode ser conseguido à custa do sofrimento das pessoas.

“Não nos deixemos levar por aquele canto de sereia que é: temos impostos maiores, serviços públicos que não estão bem, a classe média que os socialistas querem ter em Portugal é pobre, mas, pelo menos, temos as contas públicas certas” disse aos deputados.

O líder do PSD admitiu que é melhor ter estas contas certas “do que uma situação de desequilíbrio ou pré-falência” que considerou ser habitual nos executivos socialistas.

“Mas ter contas certas à custa do sofrimento das famílias, das empresas e à custa do crescimento da economia… Ter contas certas com esta estratégia não é futuro para Portugal, isto não se aguenta para sempre”, alertou.

No discurso de encerramento das jornadas parlamentares do PSD, sob o lema “Um programa de emergência social para a classe media”, Luis Montenegro fez as contas à redução do IRS e entende que deixa de fora muitos rendimentos que considera ainda baixos.

“Para os socialistas, a classe média acaba em agregados familiares com rendimentos brutos inferiores a 2.000 euros por mês”. Montenegro sustenta que para o PSD é precisamente o contrário.

Em matéria fiscal, o líder do PSD criticou ainda a proposta do Governo que “dá com uma mão, mas tira com duas, tira com tudo”, referindo-se ao aumento dos impostos indiretos.

“Andamos aqui a ser enganados, o país está a ser enganado. No que são impostos diretos, as alterações são pouco significativas e limitadas; no que são indiretos e atinge todos, o Governo vai cobrar muito mais em 2024 do que já cobrou em 2023 e 2022”, disse.

Luís Montenegro considera ainda que a proposta do Governo não dá resposta aos problemas na educação, na saúde e na habitação e que o PSD deve denunciar esta situação.

“Creio que Portugal precisa de alguém, e neste caso do principal partido da oposição, que diga que, se o rei não vai nu, vai pelo menos seminu", afirmou, no encerramento das jornadas parlamentares do PSD, na Assembleia da República.