PSD acusa Governo de só baixar o IRS por causa das europeias

O secretário-geral do PSD acusou esta segunda-feira o Governo de não estar preocupado com os problemas das famílias, mas apenas com o resultado eleitoral do PS nas próximas eleições europeias, marcadas para junho de 2024.

Na abertura das jornadas parlamentares do PSD, que decorrem até amanhã na Assembleia da República, Hugo Soares referiu que a redução do IRS já podia ter sido feita este ano e refere que o problema não era orçamental, mas apenas “eleitoral”.

“A baixa do IRS é uma espécie de baixar a máscara do Partido Socialista também. Eles andavam a dizer que não podiam baixar o IRS porque não tinham folga orçamental, afinal não era um problema orçamental, era um problema eleitoral. Querem mesmo baixar o IRS em ano de eleições europeias, não se preocupando com as questões sociais no ano de 2023”, referiu Hugo Soares.

Na abertura dos trabalhos, o secretário-geral do PSD respondeu aos que, nos últimos dias, disseram que o partido ficou sem “discurso” para criticar o Orçamento do Estado para 2024 (OE 2024), uma vez que o documento contempla algumas das medidas defendidas pelo PSD.

Hugo Soares diz que isso não é verdade e apontou várias críticas, uma delas que o Orçamento do Estado é uma falácia, porque a redução do IRS é menor do que a defendida pelo partido (redução até ao sexto escalão) e deixa de fora uma parte da classe média, aplicando por outro lado um aumento dos impostos indiretos.

“Baixa menos do que o PSD propôs e atinge menos as famílias da classe média. E depois é uma verdadeira falácia. Falar-se numa baixa de impostos num orçamento que bate recordes de carga fiscal é uma falácia”, garante Hugo Soares, que acusa o Governo de mentir aos portugueses.

“Não tem capacidade de falar verdade aos portugueses, isto é o mesmo que dizer mentir descaradamente, mas de uma forma mais polida”, conclui Hugo Soares.

O secretário-geral do PSD continuou a enumerar os pontos negativos do OE, que não resolve os problemas do Serviço Nacional de Saúde (SNS), da Educação, da Justiça. Hugo Soares referiu ainda que é inaceitável o aumento do Imposto Único de Circulação (IUC) em carros anteriores a 2007.

“É uma vergonha o aumento do IUC, porque atinge diretamente quem mais tem dificuldades e quem mais precisa de pagar menos impostos indiretos.”

Hugo Soares também não aceita o argumento de que o PSD ficou sem discurso por causa das contas certas. O secretário-geral do partido diz que “as contas certas são uma obrigação de qualquer governo” e que todos os deputados se lembram que foram os governos socialistas desde Soares, Guterres, até José Sócrates que levaram o país à bancarrota.

No discurso que abriu as jornadas parlamentares do PSD, Hugo Soares pediu aos deputados para estarem atentos à privatização da EFACEC, lembrando as declarações do ministro da Economia este fim de semana, quando António Costa Silva reconheceu que os encargos para o Estado podem ser mais elevados do que o previsto inicialmente.

“O senhor ministro da Economia tem razão e a EFACEC vai custar a todos os portugueses mais impostos, mais do nosso dinheiro que podia ser direcionado para o apoio às famílias. Ou então o ministro está a mentir e o primeiro-ministro vai ter de desmentir. É a velha máxima, quando o Partido Socialista governa empobrecemos todos.”