Iniciativa Liberal compara Costa a mendigo "à espera da esmola de Bruxelas"

Num discurso em que explicou as razões do voto contra no Orçamento de Estado (OE) para 2024, o dirigente liberal salientou que "não é por acaso que António Costa já defendeu um Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) permanente".

"Não nos revemos num primeiro-ministro que, sistematicamente, age como um mendigo, sempre à espera da esmola de Bruxelas, de mais dinheiro que lhe caia pela porta dentro", disse Rui Rocha, em Coimbra, na intervenção inicial do Conselho Nacional do partido.

O líder da IL acusou o primeiro-ministro de, em 2024, aumentar os impostos indiretos em 8,9%, enquanto a receita dos impostos diretos "praticamente fica igual", apesar da descida anunciada no Imposto sobre Rendimentos Singulares (IRS).

Neste capítulo, anunciou que, na discussão do OE para 2024, o seu partido vai apresentar a proposta de descida do IRS "mais desafiadora de todas as bancadas parlamentares".

"Há um agravamento da receita fiscal de 4,8% e há mais um recorde de carga fiscal que António Costa vai, mais uma vez, bater", enfatizou o dirigente, acusando o Governo de, em 39 medidas do OE, apenas três se destinarem às empresas, que "são fundamentais para riqueza".

Pelos cálculos do líder da IL, o país tem mais dinheiro investido pelo Estado na Efacec "do que neste OE está previsto para as empresas".