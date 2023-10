"Em abstrato". Montenegro diz que Rui Moreira preenche requisitos para as europeias

O líder do PSD, Luís Montenegro, diz que não chegou a altura de fazer convites para as eleições europeias de 2024, mas reconhece que o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, preenche os requisitos de qualidade.



Luís Montenegro encontrou-se esta sexta-feira com Rui Moreira e a Renascença questionou os dois políticos sobre as europeias de 9 de junho do próximo ano.

O líder do PSD admite que, “em abstrato”, o independente Rui Moreira reúne as condições para integrar a corrida às europeias, mas só no início do ano é que vai tratar do “dossier” das eleições para o Parlamento Europeu.

“Se me disser, no país, dentro de todas as personalidades independentes, o doutor Rui Moreira é uma das que preenche esse requisito? Em abstrato é. Se tem algum fundamento aquilo que tem sido noticiado relativamente ao processo de formação da lista do PSD, não, não tem”, referiu Luís Montenegro.

O presidente da Câmara do Porto sublinha que, até agora, nunca foi convidado e lembra que ainda tem pela frente dois anos de mandato na autarquia. Ou seja, só termina depois das próximas eleições, a menos que existam "razões supervenientes".

Pelo meio destas respostas, Rui Moreira e Luís Montenegro justificaram o encontro com uma data redonda: Faz hoje precisamente dois anos que Rui Moreira e o PSD selaram uma aliança no Porto, para os quatro anos de mandato autárquico.