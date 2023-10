OE 2024. Presidente PS aponta dislexia política em Montenegro

O presidente do PS afirma o Orçamento para 2024 merece elogios até em setores conservadores, assinalou dislexia política no líder do PSD quando este falou em "Orçamento pipi" e pediu aos socialistas cultura de retificação de percursos.

Estas posições foram transmitidas por Carlos César em conferência de imprensa, no final da reunião da Comissão Política Nacional do PS, que teve como tema central a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2024.

"Como já foi reconhecido por vários observadores, inclusive pelo líder do PPD [Luís Montenegro], este é um Orçamento bem apresentadinho. Portanto, não precisamos muito de defender algo que nós apresentamos quando aqueles que é suposto oporem-se reconhecem a sua validade", declarou.

Carlos César, no entanto, demarcou-se de Luís Montenegro, quando este afirmou que o país está perante um Orçamento "pipi".

Para o presidente do PS, o Orçamento apresentado pelo Governo caracteriza-se pelo "equilíbrio, com melhores salários, diminuição de impostos, atenção especial à habitação e aos jovens, mas sem colocar em causa o futuro".

"É um Orçamento do Estado muito virtuoso. Evidentemente, não partilho a opinião do líder do PPD quando, daquela forma peculiar como se expressou, com uma certa dislexia política, entendeu catalogar este Orçamento como sendo pipi. Não, não é um Orçamento pipi, mas um Orçamento que constrói com segurança e avança responsavelmente na recuperação dos rendimentos e da economia portuguesa, dando confiança para o futuro", contrapôs.

