Cavaco aponta "ilusão e anestesia fiscal" no Orçamento do Estado

Ao dizer que não queria comentar, comentando, o antigo líder do PSD ia a entrar para a Morais Leitão, onde decorreu a apresentação do livro, quando os jornalistas insistiram. Há ilusão?

Ao chegar à apresentação do livro de António Pinto Leite, o antigo primeiro-ministro e Presidente da República, advertiu que não é "comentador de Orçamentos", mas não resistiu a adjetivá-lo.

Disse não querer comentar, mas Cavaco Silva diagnostica que existe um "grau de ilusão e anestesia fiscal" na proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), apresentado esta semana pelo Governo de António Costa.

Cavaco Silva não respondeu diretamente: "Os conceitos de ilusão e anestesia fiscal são muito importantes para analisar a apresentação pública de um Orçamento", secou o antigo Presidente da República.

No plano teórico, Cavaco Silva explicou que esses conceitos foram introduzidos no início do século XX por Amilcare Puviane, e lembra que fez "um estudo aprofundado precisamente sobre a ilusão e anestesia fiscal".