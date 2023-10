Socialista Francisco Assis e Mira Amaral entre oradores das jornadas parlamentares do PSD

O presidente do Conselho Económico e Social, o socialista Francisco Assis, e o antigo ministro dos governos de Cavaco Silva Mira Amaral estão entre os oradores das jornadas parlamentares do PSD, que se realizam segunda e terça-feira no Parlamento.

As jornadas vão decorrer na Sala do Senado da Assembleia da República com o lema “Um Programa de Emergência Social para a Classe Média”, título que o partido deu às suas prioridades para o Orçamento do Estado para 2024, que o PSD apresentou na segunda-feira, ainda antes de o Governo entregar a sua proposta no Parlamento.

As jornadas arrancam na segunda-feira à tarde, com intervenções na sessão de abertura do líder parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento, e do secretário-geral do PSD, Hugo Soares, com o presidente do partido, Luís Montenegro, a fazer o encerramento na terça-feira.

O primeiro painel na segunda-feira será sobre “Perspetivas Económicas” e terá como orador único o ex-ministro do Trabalho e da Indústria e Energia Mira Amaral.

O segundo será dedicado às alterações fiscais à proposta orçamental para o próximo ano, com a fiscalista Rosa Areias e o ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Rogério Fernandes Ferreira, num painel moderado pelo vice-presidente da bancada Hugo Carneiro.

O antigo líder parlamentar do PS Francisco Assis será o orador convidado do jantar-conferência que fecha o primeiro dia das jornadas do PSD.

Na terça-feira, os sociais-democratas debaterão a saúde no Orçamento do Estado, com o ex-bastonário da Ordem dos Médicos Miguel Guimarães e Luís Reis, médico e presidente executivo do grupo de serviços financeiros da Sonae.

A educação no Orçamento do Estado contará com intervenções do antigo conselheiro do Conselho Nacional de Educação Alexandre Homem Cristo e Vânia Neto, membro do Conselho Estratégico do PSD e que exerce funções na Microsoft relacionadas com competências digitais em Educação.

As jornadas parlamentares terminam pela hora de almoço com nova intervenção de Miranda Sarmento e o discurso de Luís Montenegro.

As últimas jornadas parlamentares do PSD aconteceram em maio, no Funchal, e as penúltimas tinham sido em outubro do ano passado, também na Assembleia da República e centradas no Orçamento do Estado.