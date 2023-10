PS reúne Comissão Nacional este mês para marcar congresso em março

A Comissão Nacional do PS reúne-se no próximo dia 28, em Lisboa, para marcar o congresso deste partido, entre 15 e 17 de março, e aprovar o regulamento das eleições diretas para o cargo de secretário-geral.

O próximo Congresso Nacional do PS e as eleições diretas para o cargo de secretário-geral, ao qual António Costa será recandidato, antecedem em menos de três meses as eleições para o Parlamento Europeu, que em Portugal vão realizar-se no domingo 09 de junho.

As eleições diretas para o cargo de secretário-geral do PS, às quais o ex-ministro Pedro Nuno Santos já disse que não vai concorrer, deverão realizar-se entre duas e três semanas antes do Congresso Nacional.

A reunião da Comissão Nacional do PS, convocada pelo presidente deste partido, Carlos César, e que se realizará na Feira Internacional de Lisboa (FIL), abre com uma intervenção do secretário-geral, António Costa, dedicada à análise da situação política. Uma intervenção que será aberta aos jornalistas.

Na reunião do próximo dia 28 serão também marcadas as datas e locais dos próximos congressos federativos do PS, e aprovado o regulamento das eleições para os presidentes das federações deste partido.

Ainda em relação a outros processos internos, a Comissão Nacional do PS procederá à aprovação do regulamento para as eleições da presidente e da Comissão Política Nacional das Mulheres Socialistas.