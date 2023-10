Montenegro acusa Governo de mentir no processo de privatização da TAP

O presidente do PSD acusou esta quarta-feira o Governo de mentir quanto à negociação do processo de privatização da TAP com a Comissão Europeia e exigiu esclarecimentos.

“O primeiro-ministro entende que a negociação que teve com a Comissão Europeia, no plano de reestruturação, contemplava a privatização da companhia, mas o ministro que exercia na altura a função, e que fez a negociação com a Comissão Europeia, entende que a privatização não estava integrada nesse plano. Um dos dois está a mentir”, concluiu o líder social-democrata.

Luís Montenegro partilhou a ideia à margem de uma visita à cooperativa leiteira Agros, na Póvoa de Varzim, distrito do Porto, no âmbito da iniciativa do partido "Sentir Portugal", e reiterou duras críticas à forma como o processo da TAP foi conduzido.

“Estamos no domínio da verdade na representação do Estado português. Como é possível haver uma diferença de opinião desta magnitude numa matéria que é tão simples como uma negociação direta entre o Estado e a Comissão Europeia”, questionou o presidente do PSD, numa referência a alegadas divergências entre António Costa e o anterior ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.