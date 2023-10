Privatização da TAP. “Esmagadora maioria” da receita será para abater dívida pública

O ministro das Finanças disse esta terça-feira que a “esmagadora maioria” das receitas obtidas com a privatização da TAP serão para abater a dívida pública, conforme determina a lei.

“A lei determina que a esmagadora maioria da receita de privatizações sejam para abater a dívida pública de forma direta”, explicou Fernando Medina, na conferência de imprensa após a apresentação do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), acrescentando que a receita da privatização da TAP não está inscrita na proposta orçamental e, por isso, será registada como receita do Estado.

Fernando Medina afirmou que o processo de venda da TAP está a decorrer, mas que não há previsão do valor a ser recebido.

O Governo aprovou recentemente as condições para a venda de pelo menos 51% do capital da companhia aérea, esperando ter o caderno de encargos pronto até ao final deste ano e o processo de privatização concluído no primeiro semestre de 2024.

Sobre a venda da TAP, Medina indicou que a avaliação contabilística “não é a mais relevante”, mas sim qual é o valor que o comprador atribui a partes como a produção de combustíveis verde e reafirma que o Governo não quer na operação fundos de investimento como candidatos.

O Governo entregou esta terça-feira na Assembleia da República a proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), que será discutida e votada na generalidade nos dias 30 e 31 de outubro, estando a votação final global agendada para 29 de novembro.