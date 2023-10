Partido espanhol Somar apresenta parecer jurídico

O partido espanhol Somar, com quem os socialistas se preparam para fazer uma coligação de governo em Espanha, apresenta, esta terça-feira, em Barcelona um parecer jurídico que certifica a possibilidade de haver uma amnistia para os independentistas envolvidos na tentativa de autodeterminação da Catalunha de 2017.

O Somar tem defendido publicamente a amnistia, exigida pelos partidos catalães para viabilizarem um novo governo de esquerda liderado pelo socialista Pedro Sánchez.

O partido socialista (PSOE) e o próprio Sánchez não admitiram ainda a possibilidade da amnistia, mas não a negam e têm até defendido repetidamente a continuidade da "desjudicialização do conflito" na Catalunha, iniciada na legislatura anterior.

Perto de três mil pessoas poderão beneficiar de uma amnistia, uma vez que os processos judiciais na Catalunha não visaram só os membros do governo regional de então e do parlamento autonómico, mas também centenas de autarcas ou diretores de escolas, por exemplo, que autorizaram a abertura de espaços para a realização do referendo sobre a independência, em 01 de outubro de 2017, que tinha sido declarado ilegal pelo Tribunal Constitucional de Espanha.