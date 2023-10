OE2024. Reforço do rendimento das famílias é um dos pilares fundamentais, diz Medina

O ministro das Finanças disse esta terça-feira que o reforço do rendimento das famílias é um dos três pilares fundamentais do Orçamento do Estado para 2024, a par do investimento e da proteção do futuro das próximas gerações.

"Neste quadro de força e resiliências internas, a estratégia que delineámos para 2024 assenta em três pilares fundamentais. O primeiro é reforçar os rendimentos das famílias portuguesas, por uma questão de justiça face às dificuldades que muitos sentiram", afirmou Fernando Medina, na conferência de imprensa de apresentação do Orçamento do Estado para 2024, no Salão Nobre do Ministério das Finanças, em Lisboa.

Além do apoio para fazer face ao aumento do custo de vida, o governante destacou como outros dois pilares fundamentais o reforço do investimento para aumentar a produtividade e competitividade da economia, promovendo um "novo ciclo relativamente ao investimento privado", e a proteção do futuro das atuais e próximas gerações.

"Portugal tem hoje condições para fazer essa proteção e capacidade para poder olhar para os desafios que o país enfrenta no médio e longo prazo", realçou Fernando Medina.

O Governo entregou hoje na Assembleia da República a proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), que será discutida e votada na generalidade nos dias 30 e 31 de outubro, estando a votação final global agendada para 29 de novembro.