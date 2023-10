Sondagens. PS à frente, mas sem maioria absoluta e almirante na frente para Belém

Se as eleições legislativas se realizassem por esta altura, o PS voltaria a ser o partido mais votado pelos portugueses (27,6%). No entanto, os socialistas ficariam longe da maioria absoluta e com o PSD muito próximo (24,1%).

De acordo com a sondagem realizada pela Aximage para a TVI e CNN Portugal, divulgada no domingo, o partido de André Ventura sobe nas intenções de voto (12,8%) e mantém-se como a terceira força política enquanto o Bloco de Esquerda passa a ocupar o quarto lugar.

Segue-se a Iniciativa Liberal, a CDU com 4%, que desce ligeiramente, o PAN, CDS, PP e LIVRE.

Já para as Presidenciais, o escolhido pela maioria dos portugueses seria o chefe do Estado-Maior da Armada, Henrique Gouveia e Melo.

Segundo a sondagem do ICS/ISCTE para a SIC e Expresso, o almirante tem 4.8 pontos, numa escala de 0 a 10 em que se calcula a probabilidade dos eleitores poderem votar numa determinada lista de candidatos.

Seguem-se António Guterres (4.4), António Costa (4.1), Luís Marques Mendes (3.5) e Catarina Martins (3.2).

Mário Centeno, Ana Gomes, Pedro Passos Coelho, Durão Barroso, Rui Rio, Augusto Santos Silva, Francisco Louçã, André Ventura, Santana Lopes ou Paulo Portas integram a lista e obtêm entre os 3.2 e os 2.5 pontos.

No fim da tabela surgem João Ferreira (do PCP) e João Cotrim de Figueiredo (da Iniciativa Liberal), ambos com 2.3.

Para chegarem a estes números os entrevistadores pediram aos inquiridos para darem notas de 0 a 10 a 17 possíveis sucessores de Marcelo Rebelo de Sousa em que zero significa nada provável e 10 muito provável votarem nesse nome.

Gouveia e Melo lidera claramente se tivermos em conta apenas os eleitores de direita, com 4.7 e à esquerda a liderança cabe a António Costa com 5.3 pontos.