Pedro Nuno Santos rejeita ambição de liderar PS "neste momento"

"É um gosto começar uma nova fase da minha vida", começou por dizer Pedro Nuno Santos nos primeiros segundos da estreia do seu novo espaço de comentário na SIC Notícias.

O antigo ministro das Infraestruturas, que tem sido sucessivamente apontado como possível futuro líder do PS, garantiu esta segunda-feira que não vai ser o "porta-voz" dos socialistas, mas também assegurou que não será "oposição" ao Governo, do qual já fez parte.

"Não está na minha cabeça neste momento", respondeu Pedro Nuno Santos quando questionado sobre se pensa tornar-se secretário-geral do PS. O agora deputado seca a questão, dizendo que António Costa deve ser reeleito líder do partido novamente e vincando que o chefe do Governo deve sempre ser a mesma pessoa que está à frente dos socialistas.

Ainda sobre o seu futuro político, Pedro Nuno Santos colocou-se de fora da corrida às eleições europeias, que vão decorrer em junho de 2024. "Não tenho qualquer vontade, ambição ou gosto pelo Parlamento Europeu", esclareceu o socialista.

Pedro Nuno Santos demitiu-se do Governo em dezembro do ano passado, depois de se tornar público que tinha autorizado o pagamento de uma indemnização no valor de meio milhão de euros a Alexandra Reis para sair da TAP.

Este foi o segundo e derradeiro caso que orbitou em torno de Pedro Nuno Santos desde que a maioria absoluta. No verão de 2022, o então ministro das Infraestruturas e da Habitação aprovou uma solução para o novo aeroporto de Lisboa sem a autorização do primeiro-ministro, António Costa.

Sobre estes dois incidentes, Pedro Nuno Santos assume que "marcam" a sua vida política, mas prefere afastar a lente para lembrar que foi eleito deputado pela primeira vez em 2005, e defender "todos" têm momentos menos bons "nas suas carreiras".

Subida das taxas de juro. "Podíamos ter ido mais longe"

Abrindo um dossier que já tutelou, Pedro Nuno Santos foi questionado sobre a crise