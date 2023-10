Subida do salário mínimo em 60 euros é "o maior aumento anual de sempre", diz Costa

O primeiro-ministro, António Costa, destacou este sábado que o aumento de 60 euros do salário mínimo nacional no próximo ano, para 820 euros, é “o maior aumento anual” de sempre.

Falando em Lisboa, na sede do Conselho Económico e Social, após a assinatura com os parceiros sociais do Reforço do Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade, o primeiro-ministro salientou que este acordo permite “uma valorização dos salários superior à acordada há um ano”.

“O salário mínimo vai ter uma atualização de 7,9%. É um crescimento de 60 euros. Tanto quanto creio, é o maior aumento anual do salário mínimo alguma vez ocorrido”, enfatizou.