Salário mínimo nos 820€ em 2024, pensões também sobem. Acordo sem aval da CGTP e CIP

A revisão do Acordo de Concertação Social assinada este sábado prevê um aumento dos salários em 5% no próximo ano, o que vai traduzir-se na subida do salário mínimo para 820€ em 2024, bem como uma atualização dos escalões de IRS e um aumento das pensões.

Governo e parceiros sociais, à exceção da CGTP e da CIP, assinaram ao início da tarde o reforço do acordo de médio prazo de melhoria dos rendimentos, dos salários e da competitividade, que tinha sido aprovado no ano passado na sequência de dois anos de pandemia e da guerra na Ucrânia.

Sob o novo acordo, prevê-se a "criação de uma medida de apoio à manutenção do emprego em setores mais expostos à sazonalidade, prevenindo a intermitência das relações de trabalho e o desemprego que lhe está associado, disponibilizando formação profissional certificada nos períodos de inatividade".

A par disso, destacam-se incentivos fiscais e contributivos relacionados com a habitação, por exemplo, isenção fiscal para as entidades patronais se houver cedência de habitação aos funcionários.

Na sessão estão presentes o primeiro-ministro, António Costa, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e os secretários de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, e da Segurança Social, Gabriel Bastos.

De fora da assinatura deste acordo ficam a CGTP (que já não tinha subscrito o pacto assinado no ano passado e agora revisto) e a CIP.

Celebrado há um ano entre o Governo, as confederações patronais e a UGT, o acordo de rendimentos previa que em 2024 o salário mínimo chegaria aos 810 euros. No entanto, numa entrevista recente, o primeiro-ministro já tinha manifestado abertura para ir mais longe.

O Governo tem desde então realizado várias reuniões com os parceiros sociais, sendo que na sexta-feira a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, confirmou, em declarações aos jornalistas, que a negociação apontava para uma subida do salário mínimo nacional para 820 euros, mais 10 euros do que tinha ficado acordado em outubro de 2022.

