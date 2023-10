PSD marca debate de urgência sobre o estado de “falência”em que está o SNS

O PSD agendou para o dia 11 de outubro, esta quarta-feira, um debate de urgência na Assembleia da República sobre saúde e “os riscos que a incapacidade do Governo em valorizar os profissionais do Serviço Nacional de Saúde está a comportar para a qualidade dos cuidados de saúde e a segurança dos doentes servidos pelo sistema público de saúde”.

Em declarações à Renascença, o líder da bancada parlamentar social-democrata refere que a situação, que já era de iminente rutura, se agravou nos últimos dias com a escusa dos médicos em realizarem mais de 150 horas anuais extraordinárias.

“Esta decisão tomada pelos médicos de escusa das 150 horas, está a mostrar uma absoluta falência da gestão do governo socialista relativamente aos hospitais. Nós temos já vários hospitais que não conseguem dar resposta nas urgências, é uma situação absolutamente insustentável, absolutamente inaceitável”, refere Joaquim Miranda Sarmento.

No requerimento onde pede o debate de urgência o PSD diz apesar desta situação o primeiro-ministro está em silêncio.

“Perante dezenas de hospitais cujas urgências já não dão a resposta médica necessária e em que o Diretor Clínico do maior hospital do país, Santa Maria, vem fazer um apelo desesperado para que as pessoas não se dirijam à urgência, referindo que apenas os doentes transportados em ambulâncias terão atendimento garantido, há um silencio absoluto, não apenas do ministro da Saúde, mas sobretudo do Primeiro-ministro, que tem de responder perante 8 anos de má governação do SNS”, lê-se no documento enviado à Renascença.

Joaquim Miranda Sarmento garante que o país não pode esperar mais, que o sistema está a colapsar já nesta altura do ano.

“O sistema está a colapsar e ainda só estamos no início de outubro. Vários responsáveis hospitalares dizem que aguentar até ao final deste mês já vai ser muito, muito difícil e depois temos novembro e dezembro que são meses bastante difíceis do ponto de vista da gestão hospitalar e das urgências. Isto pode ser absolutamente terrível para a saúde dos portugueses”, diz Joaquim Miranda Sarmento, à Renascença.

Para o PSD, os portugueses querem saber “se o Governo tem soluções, estratégia de e com futuro e não números meramente mediáticos”, para além dos “oito anos de incompetência e orgulho ideológico” da governação do PS.