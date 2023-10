PCP não vê soluções do Governo para saúde, educação e habitação

A líder parlamentar do PCP considerou esta sexta-feira que, pelos sinais dados pelo Governo, a proposta de Orçamento do Estado para 2024 não irá incluir as soluções necessárias para os problemas na saúde, educação e habitação.

"Daquilo que foi referido, não vemos essa resposta. Naturalmente, o Orçamento do Estado só o conheceremos para a semana", declarou Paula Santos aos jornalistas, na Assembleia da República, no fim de uma reunião com o ministro das Finanças e a ministra dos Adjunta e dos Assuntos Parlamentares sobre o Orçamento do Estado para 2024.

Segundo a líder parlamentar do PCP, "os sinais" dados pelo Governo indicam também que, no próximo ano, não haverá uma valorização de salários e pensões "que permita efetivamente a recuperação do poder de compra".

"Nós não conhecemos o Orçamento do Estado, mas não vemos as respostas e as soluções que nós consideramos que são necessárias para ultrapassar todas as dificuldades que aqui já referimos: valorizar salários, as pensões, o investimento na saúde, na educação, na habitação", reforçou.

Paula Santos referiu que estas são "as questões prioritárias a que o PCP considera que é urgente dar resposta".

O Governo está a reunir-se hoje com os partidos, sobre o Orçamento do Estado, ao abrigo do estatuto da oposição.

A proposta de Orçamento do Estado para 2024 deverá ser entregue pelo Governo na terça-feira e será discutida e votada na generalidade nos dias 30 e 31 de outubro. A votação final global está agendada para 29 de novembro.