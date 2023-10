PAN diz que Governo prevê 4,6% de inflação este ano

A porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza (PAN), Inês de Sousa Real, afirmou hoje que o Governo prevê que a taxa de inflação será de 4,6% este ano, bem como uma diminuição da taxa de desemprego. “Aquilo que se perspetiva é que a inflação fique abaixo da previsão que tinha sido estimada, dos 5,1%, que a inflação fique nos 4,6%”, afirmou Inês Sousa Real. A líder do PAN falava aos jornalistas na Assembleia da República após uma reunião com o ministro das Finanças, Fernando Medina, e a ministra dos Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, para apresentar as linhas gerais do Orçamento do Estado para o próximo ano. A deputada disse ainda que o Governo transmitiu ao PAN uma “descida do desemprego, apesar de haver falta de mão-de-obra e dificuldade em encontrar mão-de-obra no país”.