Ministra defende fim das portagens nas ex-SCUT

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, defende que não devem ser cobradas portagens nas antigas autoestradas Scut (Sem Custos para o Utilizador) e que todo o sistema de portagens de Portugal deve ser repensado.

"Creio que temos condições para o fazer. E creio que, se houver um acordo que una vários partidos em relação a isso, é muito mais fácil", afirmou Ana Abrunhosa aos jornalistas, no final da inauguração da Ecopista do Vouga, hoje em Viseu.

No seu entender, se tal não acontecer, está-se "sistematicamente a falar do interior" e dos problemas que enfrenta, sem se criarem "as condições de base" que permitam aos instrumentos do Governo terem impacto no território.

"Eu defendo que estas autoestradas não tenham portagem, mas, para isso, é preciso repensar todo o sistema de portagens do país", frisou.

Segundo Ana Abrunhosa, haverá "um momento muito importante, que é quando acabarem as concessões", em que deve ser repensado "todo o modelo de portagens", olhando para os exemplos de outros países "em que o valor das portagens até muda consoante a hora do dia".

A governante referiu que, nos territórios do interior de Portugal, "que não têm transportes públicos coletivos como noutros territórios onde há metro, autocarros, todo o tipo de transportes coletivos, e em que não há alternativas seguras a estas autoestradas, as portagens são mesmo um custo de contexto".

"Afetam a vida das pessoas e não só, também das atividades económicas, porque estas portagens também se aplicam aos veículos de transporte de mercadorias e de transporte de passageiros", acrescentou.

Neste âmbito, apesar de ter ficado satisfeita com a redução de 30% do valor das portagens face aos preços em vigor, Ana Abrunhosa considerou que o Governo tem "que continuar a trabalhar numa solução que tem que ir para além das autoestradas do interior".