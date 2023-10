IL pede audiência a Marcelo sobre "estado de enorme degradação" do SNS

O presidente da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, pediu esta sexta-feira ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa uma audiência urgente para falar sobre a situação atual do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Na carta a que a Renascença teve acesso, Rui Rocha fala do "estado de enorme degradação" a que chegou o SNS e que preocupa os liberais, nomeadamente o encerramento de serviços de urgência de unidades hospitalares.

"A este cenário de pré-ruptura juntam-se as extensas listas de espera para consultas e cirurgias, o facto de mais de 1,6 milhões de portugueses não terem médico de família atribuído, e as sucessivas perturbações no funcionamento dos centros de saúde, fatores que conduzem a que milhares de utentes sejam forçados a estar de madrugada em intermináveis filas, em diversos locais do país, apenas para obterem uma senha que lhes permita agendar uma consulta."

Rui Rocha dá o exemplo do "cenário de desespero que os utentes de Algueirão-Mem Martins (concelho de Sintra) enfrentam todos os meses" e que testemunhou em quatro meses distintos.

O líder da IL diz nesta carta que o Governo já deu provas que não estar à altura e de não dar resposta aos problemas dos portugueses.

"Infelizmente, o atual Governo já deu provas cabais de não estar à altura de dar resposta às necessidades dos portugueses neste domínio específico, que precisam urgentemente de uma mensagem de esperança e de uma alternativa ao caos a que António Costa tem vindo a votar o SNS", remata Rui Rocha.