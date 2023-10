Costa sobre vitória de Fico na Eslováquia. Extrema-direita é "linha vermelha"

O secretário-geral do PS, António Costa, sublinhou esta sexta-feira a "linha vermelha" para a extrema-direita, relativamente à qual "não tem hesitações como outros partidos", pedindo ação do Partido Socialista Europeu (PES) sobre o partido eslovaco liderado por Robert Fico.

"Enquanto líder de um partido político, que faz parte de um partido europeu", o PES, "é preciso ficar muito claro que se esse partido ou se mantém nesta família e não faz acordos com a extrema-direita ou faz acordos com a extrema-direita e sai", disse António Costa.

Em declarações aos jornalistas no final de uma cimeira europeia informal, realizada na cidade espanhola de Granada, o líder do PS confirmou uma carta enviada na quinta-feira ao presidente do PES, Stefan Löfven, grupo no qual os socialistas portugueses estão integrados.

"Como é sabido, temos uma regra muito fundamental para a extrema-direita, uma linha vermelha e, portanto, não temos hesitações que outros partidos têm, se fazem acordos com o Chega ou se não fazem acordos com o Chega. É uma angústia que nós não temos e, portanto não podemos fazer parte da mesma família política de outros partidos socialistas que possam ter dúvidas ou pretensões a entenderem-se com famílias políticas que são absolutamente incompatíveis connosco", justificou António Costa.